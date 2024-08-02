Глава Пентагона будет руководить развертыванием присутствия США на Ближнем Востоке

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMMED SABER

Глава Минобороны США Ллойд Остин станет руководителем развертывания дополнительного американского военного присутствия на Ближнем Востоке для укрепления обороны Израиля. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Министр будет руководить множественными предстоящими действиями по перегруппировке сил с целью усиления защиты вооруженных сил США по всему региону", – цитирует ее РИА Новости.

По словам Сингх, контингент также призван гарантировать готовность Вашингтона ответить на развивающийся кризис.

Представитель ведомства подчеркнула, что развертывание сил в регионе будет означать рост числа персонала, однако решение о точном количестве контингента и подразделениях еще не принято.

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после ликвидации главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. О его смерти стало известно 31 июля.

Согласно заявлению Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), вместе с Ханией был убит его телохранитель. Ответственность за убийство политика в ХАМАС возложили на США и Израиль.

Также значительное влияние на ситуацию оказал удар Армии обороны Израиля по ливанской столице Бейруту. В результате обстрела погиб второй по значимости лидер организации Фуад Шокр.

Позже верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удара по Израилю в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС.

