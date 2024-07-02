Минск вернул Киеву участвовавшего в диверсии против самолета А-50 украинца

Фото: depositphotos/ffikretow

Белоруссия в ходе обмена вернула Украине Андрея Швеца, участвовавшего в диверсии против самолета ДРЛО А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском в 2023 году. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании в Минске, посвященному Дню независимости страны.

"Родители его встретили, диверсанта", – цитирует Лукашенко ТАСС.

Белорусский президент отметил, что со стороны России поступила просьба по возможности освободить священнослужителя Украинской православной церкви митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана.

"Украинцы к нам с этой просьбой обратились. <...> Поэтому мы этого человека отдали Украине, они нам отдали священника", – объяснил Лукашенко.

В марте 2023 года белорусский лидер заявил о задержании в стране агента украинских спецслужб и его сообщников, причастных к попытке диверсии самолета ДРЛО А-50 на аэродроме Мачулищи.

Позже задержанный сказал, что действовал по приказу СБУ и добавил, что для преступных действий на аэродроме использовал два БПЛА. В Белоруссии возбудили уголовное дело по статье "Акт терроризма".