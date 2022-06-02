В Крыму заявили о прорыве продовольственной блокады со стороны Украины

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Крым и освобожденные Херсонская и Запорожская области активно восстанавливают некогда утраченные торгово-экономические связи, заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

"Освобождение Херсонской и Запорожской областей положило конец продовольственной блокаде Крыма со стороны Украины", – сказал Крючков.

По его словам, поставки в Крым фруктов и овощей из Херсонской и Запорожской областей позволили существенно снизить цены в регионе.

Ранее Крючков заявил, что Херсонская и Запорожская области Украины полностью перешли на российскую сотовую связь и интернет после аварии на магистральной сети, вызванной обстрелом со стороны ВСУ.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российскими военными под полный контроль взята вся территория Херсонской области.

Кроме того, заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область, перешедшая под контроль ВС РФ, вернет себе герб времен Российской империи. В основу нового герба лег первый герб Херсона и Херсонского уезда.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

