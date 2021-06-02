Политолог: Толстой укрепит доверие москвичей к МГРО "Единой России"

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Избрание Петра Толстого на должность секретаря Московского городского регионального отделения "Единой России" поможет партии наладить взаимодействие с жителями столицы, считает доктор политических наук Наталья Еремина. На этом посту Толстой сменил Андрея Метельского.

"Толстой всегда высказывал собственное мнение и жестко его отстаивал. Это привлекает внимание, хотя неизбежно порождает совсем разную реакцию людей. Но вот эта четкая позиция важна для политического деятеля", – сказала Еремина.

Политолог считает, что опыт Толстого в политике принесет пользу партии.

"Толстой – государственник, человек, отстаивающий интересы страны за рубежом. Он обладает масштабным политическим и конкретно партийным опытом. Очень важно, что Толстой – не просто медийная личность, а действующий политик. Его потенциал, видимо, еще будет раскрываться", – заключила Еремина.

По итогам праймериз "Единой России" Толстой победил в Люблинском одномандатном округе с результатом почти 28 тысяч голосов.

Ранее Петр Толстой рассказал, что считает ипотеку для семей с тремя и более детьми реальной перспективой, способной помочь многим многодетным российским семьям.

По его словам, необходимо, чтобы с рождением третьего ребенка процент по ипотечному кредитованию обнулялся. Кроме того, Толстой напомнил, что ипотека приносит прибыль финансовым организациям, которые потом отчитываются об успехах.