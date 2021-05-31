Петр Толстой избран секретарем московского отделения "Единой России"

Фото: kremlin.ru
Депутат Госдумы от Люблинского района, член высшего совета "Единой России" Петр Толстой избран секретарем Московского городского регионального отделения (МГРО) партии. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Уточняется, что всего было выдано 198 бюллетеней для тайного голосования. Из них 183 оказались в пользу Толстого. Его оппонентом был депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, набравший 10 голосов.
В ходе конференции МГРО Толстой заявил о необходимости создания новой модели коммуникации с москвичами.
"Когда вы говорите: в целом забота, в целом социальная справедливость – для людей это лозунги. Когда вы говорите о том, что реально их волнует: пособия, выплаты, ЖКХ и так далее, когда это конкретно, тогда они понимают, что с ними разговаривают об их проблемах", – пояснил он.
Ранее парламентарий победил в предварительном голосовании "Единой России" по 199-му Люблинскому одномандатному округу. Он набрал почти 28 тысяч голосов с более чем двукратным опережением.
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