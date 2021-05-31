Петр Толстой обратился к сторонникам после победы на праймериз в 199-м округе

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Депутат Государственной думы от Люблинского округа Петр Толстой, победивший в предварительном голосовании "Единой России" по Люблинскому одномандатному округу, поблагодарил за поддержку своих сторонников и пригласил к сотрудничеству других кандидатов.

"Основная задача депутата Государственной думы – быть связующим звеном, "приземлять" оторвавшихся в космос чиновников. А когда ты чувствуешь своих избирателей, поддержку людей, делать это значительно легче", – написал Толстой в своем телеграм-канале.

Парламентарий подчеркнул, что готов к совместной работе с другими кандидатами на предварительном голосовании. По мнению Толстого, их идеи могут принести пользу жителям районов Люблинского одномандатного избирательного округа столицы.

"Ваши идеи, предложения, поддержанные нашими избирателями, обязательно войдут в программу, которую мы начинаем готовить вместе со всеми жителями Марьина, Кузьминок, Капотни, Люблина и Выхино-Жулебина", – заключил Толстой.

Праймериз "Единой России" проходили с 24 по 30 мая. Петр Толстой одержал победу по 199-му округу, набрав почти 28 тысяч голосов с более чем двукратным опережением.

Ранее Толстой обратился к Сергею Собянину с просьбой поддержать строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Выхино-Жулебино. По словам парламентария, он получил около тысячи подписей от жителей района в поддержку возведения объекта.