02 марта, 13:51Политика
Более 650 тысяч человек уже стали участниками тестового голосования в Москве
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Участниками тестового голосования в Москве стали уже более 650 тысяч человек. Систему проверяют перед выборами президента России, сообщается в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
"Более 650 тысяч человек уже стали участниками тестового голосования в Москве", – говорится в сообщении.
Участие в проверки цифровой системы также приняли и члены Общественного штаба.
Тестовое голосование стартовало 2 марта в 10:00. Оно организовано на странице elec.mos.ru и на 146 избирательных участках во всех районах города. Протестировать систему москвичи могут до 14:00.
В рамках тестового голосования москвичи отвечают на вопрос: "Нужно ли вырубать в городе тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?".
Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.
В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
В Москве началось тестовое голосование перед выборами президента
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