За полтора часа в тестовом голосовании приняли участие 400 тысяч человек

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Более 400 тысяч человек приняли участие в тестовом голосовании перед выборами президента России за полтора часа. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве в 2024 году Вадим Ковалев.

"400 тысяч проголосовавших в первые полтора часа – это цифра, свидетельствующая о большой популярности электронного голосования среди москвичей. У всех желающих еще есть время высказаться и проверить систему электронного голосования", – цитируют Ковалева на сайте штаба.

Вместе с этим руководитель штаба призвал всех неравнодушных принять участие в тестировании системы, объяснив, что подобным образом пользователи позволят разработчикам выявить возможные ошибки и устранить их.

Тестовое голосование стартовало 2 марта в 10:00. Оно организовано на странице elec.mos.ru и на 146 избирательных участках во всех районах города. Протестировать систему москвичи могут до 14:00.

В рамках тестового голосования москвичи отвечают на вопрос: "Нужно ли вырубать в городе тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?".

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



В Москве началось тестовое голосование перед выборами президента