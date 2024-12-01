01 декабря, 15:55Политика
Премьер Грузии Кобахидзе исключил проведение новых парламентских выборов
Фото: ТАСС/Инна Кукуджанова
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил проведение новых парламентских выборов, как того требуют оппозиционеры. Об этом он заявил на брифинге, сообщает РИА Новости.
"Нет, конечно", – сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября, победу на которых одержала правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Однако оппозиция и президент республики Саломе Зурабишвили отказались признавать итоги выборов.
Грузинские оппозиционеры вышли на митинг и потребовали повторных выборов в парламент. Кроме того, ЦИК направила обращение в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить факты возможной фальсификации результатов.
Также Зурабишвили уточнила, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата. По ее словам, в Грузии "не существует легитимного парламента".
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