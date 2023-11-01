Лишь двугосударственное решение палестинского конфликта обеспечит мир – Госдеп

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Американская сторона считает, что лишь двугосударственное решение эскалации палестино-израильского конфликта обеспечит прочный мир в регионе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепа Мэттью Миллера.

"Мы верим, что это единственное решение, которое обеспечит прочный и длительный мир", – заявил он.

Миллер уточнил, что со стороны Вашингтона радикальное палестинское движение ХАМАС не должно руководить территорией Газы, а Израиль не может оккупировать ее.

Ранее СМИ писали, что Штаты и Израиль изучают возможность отправки миротворческих сил в сектор Газа в случае поражения ХАМАС. По данным прессы, в анклав могут направить миссию из вооруженных сил сразу нескольких стран, включая США.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 796 человек. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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