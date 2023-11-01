МИД Иордании отозвал своего посла в Израиле

Фото: 123RF/sezerozger

Министерство иностранных дел Иордании отозвало своего диппредставителя в Израиле. Об этом сообщает госагентство Petra.

"Министерство иностранных дел немедленно отзывает своего посла в Тель-Авиве", – следует из заявления.

Ранее стало известно, что власти Боливии решили разорвать дипломатические отношения с Израилем. Как уточнил замглавы МИД страны Фредди Мамани, государство осуждает действия израильской стороны в секторе Газа и считает их угрожающими миру и стабильности на международном уровне.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 796 человек. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ