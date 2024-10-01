Ynet: военно-политический кабинет Израиля одобрил следующий этап операции в Ливане

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Военно-политический кабинет Израиля одобрил следующий этап боевых действий на ливанском фронте. Об этом пишет израильский портал Ynet.

"Кабинет политической безопасности одобрил следующий этап операции в Ливане", – указано в сообщении.

В материале отмечается, что некоторые министры в ходе заседания осудили информации со стороны США относительно израильских планов провести ограниченную наземную операцию в Ливане.

Сведений о том, что будет включать в себя следующий этап операции Израиля, не предоставляется.

Израильская армия начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана 23 сентября. Позже в Израиле объявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам "Хезболлы". Через некоторое время Генштаб армии Израиля сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана.

Вечером 30 сентября СМИ сообщали, что уже начал разведывательные операции в Ливане, в том числе наземные миссии с использованием спецназа.