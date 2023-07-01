Рябков заявил о попытках НАТО давить на РФ и КНР с целью сохранить ядерное господство

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НАТО пытается давить давить на Россию и КНР с целью сохранения господства в вопросе ядерного оружия. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Они пытаются оказать давление на Россию и Китай с целью гарантированного обеспечения господства стран НАТО и их союзников во всех видах вооружений, включая ядерные", – сказал дипломат.

Он добавил, что Запад нередко использует Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) для дискриминации стран в вопросе даже мирного атома. В пример он привел Иран и Сирию.

Также Рябков обратил внимание на тот факт, что среди ярых сторонников ядерного разоружения есть члены НАТО, на территории которых находится американское ядерное оружие.

В конце марта российская и белорусская сторона договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам Путина, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.

На днях Лукашенко сообщил, что большую часть оговоренного ядерного оружия уже доставили в Белоруссию. Его охраной занимаются российские и белорусские военные.

30 июня, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании его страны присоединиться натовской программе Nuclear Sharing и разместить у себя американское ядерное оружие. Он объяснил это опасениями, связанными с размещением российского ядерного оружия в Белоруссии.

Между тем в этот же день в Белом доме отметили, что США не видят признаков подготовки РФ к нанесению ядерного удара по какой-либо стране, в связи с чем не считают необходимым корректировать расположение собственных сил сдерживания.



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