В Польше заявили о желании разместить у себя американское ядерное оружие

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Польша хочет получить американское ядерное оружие в связи с размещением на территории Белоруссии российского ядерного оружия. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий по итогам саммита Европейского совета.

"В связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы <....> обращаемся ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing", – цитирует его РИА Новости.

Моравецкий отметил, что Варшава ждет как можно более оперативного ответа от Вашингтона, поскольку он играет решающую роль в этом вопросе. Дело в том, что в рамках Nuclear Sharing именно американское ядерное оружие размещается в странах Альянса, которые не обладают таким арсеналом.

В конце марта российская и белорусская сторона договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам Путина, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.

Как позже рассказывал Лукашенко, идея размещения ядерного оружия в стране принадлежит ему. Его наличие обусловлено необходимостью обеспечения безопасности Белоруссии, объяснил президент.

На днях Лукашенко сообщил, что большую часть оговоренного ядерного оружия уже доставили в Белоруссию. Его охраной занимаются российские и белорусские военные.



Контроль над ядерным оружием в Белоруссии остается у России