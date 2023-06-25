РФ сорвала попытку США разжечь ядерный конфликт на Украине – СМИ

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Владимир Путин предугадал решение НАТО о передаче Украине истребителей F-16, об этом свидетельствует его предупреждение об обезоруживающем ударе, пишет сайт InfoBRICS.

"Президент России допустил принятие необычной концепции (доктрины обезоруживающего удара. — Прим. Ред.), сразу после этого Соединенные Штаты заговорили об отправке ВСУ истребителей F-16, которые могут нести ядерные заряды", — говорится в статье.

В декабре прошлого года Путин заявил, что у США есть теория превентивного удара, и РФ может взять на вооружение американские наработки в этой сфере. По его словам, она предусматривает нанесение удара при помощи современных высокотехнологичных средств по пунктам управления противника.

Как отметил автор материала, появление у ВСУ F-16 чревато тем, что киевский режим рано или поздно захочет нанести удар по России.

Ранее российская сторона выразила решительный протест западной "тройке" из-за планов отправить на Украину истребители F-16, которые способны нести ядерные заряды. По словам Марии Захаровой, протест был озвучен во время заседания экспертной рабочей группы "ядерной пятерки" по доктринам и стратегическим рискам, которое прошло в Каире 13–14 июня.