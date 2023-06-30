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30 июня, 19:16

Политика

В США заявили, что не видят признаков намерения РФ применить ядерное оружие

Фото: depositphotos/tupungato

Соединенные Штаты не видят признаков подготовки России к нанесению ядерного удара по Украине или другим странам. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не видели никаких признаков того, что господин [Владимир] Путин имеет какие-либо намерения использовать ядерные вооружения на Украине или континенте, будь то тактические или стратегические", – цитирует его РИА Новости.

В связи с этим Кирби заметил, что Вашингтон не видит необходимости в корректировке расположения собственных сил сдерживания.

Ранее в пятницу, 30 июня, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании его страны присоединиться натовской программе Nuclear Sharing и разместить у себя американское ядерное оружие. Он объяснил это опасениями, связанными с размещением российского ядерного оружия в Белоруссии.

В конце марта российская и белорусская сторона договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам Путина, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.

На днях Лукашенко сообщил, что большую часть оговоренного ядерного оружия уже доставили в Белоруссию. Его охраной занимаются российские и белорусские военные.

Эксперт оценил заявление, что контроль над ядерным оружием в Белоруссии останется у РФ

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