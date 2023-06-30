Лукашенко уверен, что ядерное оружие не будет применено, пока оно находится в Белоруссии

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Ядерное оружие не будет применено, пока оно находится в Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

"И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Белоруссии, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага", – цитирует ТАСС главу Белоруссии.

По словам Лукашенко, западные страны и их сторонники критикуют нахождение ядерного оружия в Белоруссии. Критикой занимаются те, кто раньше активно выступали против сооружения в государстве атомной электростанции.

Президент республики заявил, что решение о строительстве БелАЭС стало единственным верным. Он подчеркнул, что в Европе также вернулись к атомной энергетике, так как она безопасная.

"Когда-то я вам на большом форуме говорил: если вы не знаете, что делать в той или иной ситуации, а ваши враги гвалтом кричат, делайте все наоборот", – сказал Лукашенко.

Он пояснил, если страны-противники осуждают ядерное оружие, тогда необходимо делать наоборот. Лукашенко добавил, что нахождение ядерного оружия в Белоруссии – это его "жесточайшая инициатива".

В конце марта этого года Россия и Белоруссия договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории белорусского государства. По словам Владимира Путина, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.

В середине июня Лукашенко рассказал, что идея размещения российского ядерного оружия в стране принадлежит ему. По его словам, это обусловлено необходимостью обеспечения безопасности Белоруссии.

Контроль над ядерным оружием в Белоруссии остается у России