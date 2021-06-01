В Совфеде предложили кандидата в аудиторы Счетной палаты

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Представление главы государства о досрочном освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты поступило в Совет Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полпреда президента в Совфеде Артура Муравьева.

По его словам, Меня освободили от должности в связи с личным заявлением об уходе.

Уточняется, что Совет Федерации предложит президенту назначить на должность аудитора Счетной палаты России члена экспертно-аналитического совета при ведомстве Наталью Трунову, отметил глава комитета Совфеда по бюджету Анатолий Артамонов.

Известно, что данное место стало свободным после внесения президентом в СФ представления о досрочном освобождении Михаила Меня в связи с его личным заявлением.

В ноябре Басманный суд Москвы избрал в качестве меры пресечения бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню запрет определенных действий до 18 января 2021 года. Затем мера пресечения была продлена.

По информации следствия, в 2011 году Михаил Мень организовал преступную группу для хищения бюджетных средств, которые выделялись для поддержки Ивановской области.

Он принял несколько региональных нормативно-правовых актов, по которым 700 миллионов рублей перешли в виде займов предприятию ОАО "Ивановский бройлер". Впоследствии средства были похищены преступной группой, которую якобы организовал Мень. Свою вину он не признал.