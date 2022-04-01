Посол РФ призвал США прекратить попытки ограничить Россию в технологической сфере

04:08
Фото: depositphotos/tupungato
Новые санкции США представляют собой целенаправленную попытку ограничить технологическое развитие России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Атонов.
Он также добавил, что угрозы Штатов ввести антироссийские санкции в аэрокосмической сфере противоречат заверениям NASA о заинтересованности в диалоге.
"В который раз администрация [США] старается продемонстрировать свой бескомпромиссный настрой, безоглядно расширяя нелегитимные санкционные списки. <...> Призываем американские власти перестать размахивать санкционной дубиной, которая наносит удары по самим США и их союзникам", – приводятся слова Антонова в телеграм-канале дипведомства.
31 марта американский Минфин объявил о новых санкциях против физических и юридических лиц РФ. Ограничения связаны с деятельностью России в киберпространстве. Санкции затрагивают 13 физических лиц и 21 предприятие. В их число вошли "Серния Инжиниринг", "Сертал", АО НИИ "Вектор", наравне со связанными с ними лицами.
24 марта власти США ввели санкции в отношении 48 компаний российского военно-промышленного комплекса (ВПК) и 328 депутатов Госдумы. Как заявил тогда посол РФ в Вашингтоне, данные ограничительные меры являются примером затемнения разума.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт прокомментировал новые западные санкции в отношении России
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