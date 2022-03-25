Антонов назвал введение США новых санкций против России примером затемнения разума

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские власти пытаются наказать депутатов Госдумы за то, что они высказывают собственную позицию, не соответствующую установкам Вашингтона. Об этом сообщается в телеграм-канале российской дипмиссии в США.

"Очевидно, что очередной пакет антироссийских санкций преследует цель разрушить экономику и подорвать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Попирая собственные лозунги о свободе слова и демократии, американские власти хотят заткнуть рот всем несогласным", – сказал Антонов.

По его мнению, серийные санкционные удары не достигнут своих целей.

"Поставить народ России на колени перед неправдой не получится. Никто не сможет принудить нас пожертвовать благом Родины ради того, чтобы угодить воле США и их союзников", – заявил посол РФ.



Он добавил, что США нужно направить решительность и бескомпромиссность на решение проблем собственного государства и не самоутверждаться за счет России.

Ранее сообщалось, что власти США ввели санкции в отношении 48 компаний российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Также США наложили ограничения на 328 депутатов Госдумы.

Кроме того, президент США Джо Байден выступил за исключение России из G20, но признал, что ряд стран выступает против этого. При этом американский лидер подчеркнул, что в случае отказа со стороны Индонезии и других стран исключить РФ следует рассмотреть вопрос предоставления Украине возможности посетить саммит G20.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

