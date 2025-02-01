01 февраля, 12:06Политика
ХАМАС передал МККК еще одного заложника, имеющего гражданство США
Фото: 123RF/flynt
Радикальное палестинское движение ХАМАС передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) израильского заложника Кита Сигаля, который также имеет гражданство США. Трансляция процедуры велась египетским телеканалом "Аль-Кахира аль-Ихбария".
Сигаля передали представителям организации в порту города Газа. К настоящему моменту машины МККК уезжают из города, направляясь к точками дислокации Армии обороны Израиля, где заложника планируется передать военным.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. После этого палестинское движение передало израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста, а Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных.
Так, помимо Сигаля, в субботу, 1 февраля, ХАМАС передало представителям Красного Креста еще двоих израильских заложников. Освобожденные Офер Кальдерон и Ярден Бибас пересекли израильскую границу в сопровождении сил Армии страны и направились в начальный пункт приема на юге Израиля.
В ответ на освобождение израильских заложников Тель-Авив должен отпустить 90 палестинских заключенных, включая девятерых с пожизненным заключением.
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