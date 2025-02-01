МИД РФ осудил израильский запрет работы БАПОР

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Решение Израиля о введении запрета на деятельность Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) вызывает глубокое разочарование и заслуживает осуждения, сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

"Подобные произвольные шаги, чреватые самыми тяжелыми гуманитарными последствиями для палестинцев, вызывают глубокое разочарование и заслуживают осуждения", – отметили представители министерства.

Российская сторона полагает, что миссию агентства необходимо продлить до полного урегулирования палестино-израильского конфликта, подчеркнули дипломаты. Речь идет о моменте создания независимого палестинского государства в границах 1967 года. При этом столица страны должна находится в Восточном Иерусалиме, а само государство должно сосуществовать в мире с Израилем.

В начале ноября 2024 года Израиль осведомил председателя ГА ООН о прекращении сотрудничества с БАПОР. Тогда постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявлял, что БАПОР в секторе Газа находится на контроле ХАМАС. По словам постпреда, Израиль планирует сотрудничать с гуморганизациями, однако отказывается от взаимодействия с теми, кто "поощряет терроризм против Израиля".

БАПОР должен был прекратить деятельность в Израиле и покинуть все помещения, где оно работало, не позже 30 января текущего года.

В настоящее время в секторе Газа действует режим прекращения огня. Сделка между Израилем и ХАМАС включает в себя три этапа реализации. Первая фаза подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС.