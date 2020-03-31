ФСИН запретила допуск адвокатов в столичные СИЗО

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В следственных изоляторах столицы ввели временный запрет на допуск адвокатов, а принимать подозреваемых, обвиняемых и осужденных будет только СИЗО-7, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

"Кроме того, во всех учреждениях столицы приостанавливается до особого распоряжения прием посылок и передач. Также в этот период будет приостановлен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия. Устанавливается запрет на допуск в следственные изоляторы адвокатов и других посетителей", – говорится в сообщении.

Также со вторника, 31 марта, сотрудники СИЗО переведены на четырнадцатидневный график работы. Заступившие на смену с 31 марта сотрудники будут останутся на службе. Это делается для того, чтобы минимизировать вероятность заражения коронавирусом заключенных.

Ранее ФСИН прекратила предоставление свиданий в связи с распространением коронавируса. Кроме того, в учреждения ведомства не допускаются прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или повышенной температурой тела. Инфицированные заключенные немедленно отправляются в медицинские учреждения.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением COVID-19. В частности, мэр распорядился о соблюдении самоизоляции горожанами всех возрастов. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 в Москве. За весь период выписан 121 человек.

