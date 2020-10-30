Синоптики предупредили москвичей о тумане

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение будет действовать с 21:00 30 октября до 9:00 31 октября, сообщает Гидрометцентр России.

"Москва: туман, видимость – 500–800 метров. Московская область: видимость – 200–700 метров", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что московская осень 2020 года может стать рекордно теплой за всю историю наблюдений. По словам синоптиков, в первые два осенних месяца аномалия сезонной температуры воздуха в столице составила плюс 3,6 градуса. При этом сентябрь продемонстрировал второй исторический результат, а октябрь может установить его.

В Гидрометцентре ожидают теплый ноябрь на большей части территории РФ. Средняя месячная температура воздуха на европейской территории страны ожидается на 1–2 градуса выше средних многолетних значений.

