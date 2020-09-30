Московские диаспоры Армении и Азербайджана призвали к согласию

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В правительстве Москвы накануне, 28 и 29 сентября, состоялись встречи представителей азербайджанской и армянской общественности. На повестке обсуждений стоял вопрос профилактики рисков межэтнических конфликтов в Москве в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, представители диаспор обратились к московским азербайджанцам и московским армянам с призывом не вестись на попытки использования международных конфликтов для дестабилизации межнациональных отношений в Москве.

"Нельзя допустить переноса напряженной ситуации на территорию Российской Федерации и тем самым создать очаги конфликтов между общинами двух народов", – сказано в обращении организаций.

Кроме этого, руководители объединений призвали быть бдительными и не поддаваться на информационные уловки. Также они предостерегли от участия в каких-либо инициативах, несанкционированных акциях или собраниях.

Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном с новой силой разразился 27 сентября. Страны обвинили друг друга в провокациях и эскалации.

Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Ереван и Баку ввели военное положение, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию. В Азербайджане также объявили частичную мобилизацию.

Ряд государств призвал стороны к сдержанности. Россия выступает за то, чтобы боевые действия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе были незамедлительно прекращены.

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что бои в Нагорном Карабахе завершатся при выполнении правительством Армении условия о выводе войск.

