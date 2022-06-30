Скончался ректор ВШСИ Анатолий Полянкин

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин скончался в реанимации одной из столичных больниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Василия Куликова.

"Только что стало известно, что это случилось вчера около трех-четырех дня в реанимации больницы, куда он попал в тяжелой форме", – сказал юрист.

Полянкина госпитализировали в тяжелом состоянии в конце мая. До этого суд отправил его под домашний арест на фоне подозрений в мошенничестве в особо крупном размере.

В середине апреля Полянкин уволил с должности художественного руководителя ВШСИ Константина Райкина, который занимал ее с момента основания школы в 2012 году.

Райкин позже рассказывал, что его увольнение произошло из-за того, что должность худрука была упразднена ректором. Кроме того, по его словам, Полянкин, подписавший соответствующий приказ, многие годы даже не бывал в школе, управляя ей дистанционно.

