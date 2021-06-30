"Вакцина рулит": еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей

В Москве в рамках акции "Вакцина рулит" разыграли вторую партию автомобилей. Розыгрыш состоялся в эфире телеканала Москва 24.

Победителей выбрали среди горожан, получивших первый компонент вакцины с 21 по 27 июня. Обладателей ключей от автомобиля определяют методом случайного выбора. Организаторы акции свяжутся с триумфаторами розыгрыша и объяснят порядок получения приза.



По итогу проведения конкурса победителями стали Андрей Валерьевич, Павел Владимирович, Елена Александровна, Николай Валерьевич и Амина Ермековна.

Ранее Сергей Собянин рассказал об акции с суперпризом за прохождение процедуры. Мэр объяснил, что получившие первый компонент вакцины от коронавируса в период с 14 июня по 11 июля станут участниками розыгрыша автомобилей.

Раз в неделю разыгрываются 5 машин. Триумфаторам акции вручают автомобили Renault Logan.

Проверить, стал ли привитый горожанин победителем акции, можно в специальном сервисе на mos.ru. Для этого надо ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта.

Уточняется, что в Москве число желающих привиться от коронавируса достигло 87 тысяч человек в сутки.

