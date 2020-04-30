Ученые нашли новое средство от коронавируса

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Группа ученых заявила о том, что нашла новое средство от коронавирусной инфекции. Результат их исследования опубликован в журнале Cell.

Данное исследование начали проводить еще в 2016 году для того, чтобы найти средство от SARS-CoV-1 и MERS-CoV, которые являются близкими к новому коронавирусу.

Отмечается, что для проникновения в организм человека коронавирусу требуется определенный белок, позволяющий атаковать клетки. Ученым же удалось создать такое средство, которое может его блокировать.

Специалисты рассказали, что ими были исследованы полученные от ламп антитела. Выяснилось, что они способны блокировать вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19.

По словам исследователей, полученные антитела необходимо вводить в организм человека в виде прививки. Они дадут эффект в том случае, если сделать это за месяц до заражения. Также средство можно использовать в целях для предотвращения осложнений у уже инфицированных пациентов.

Ранее Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавируса никто получить не сможет.

Тем не менее на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения включила в перечень перспективных вакцин против COVID-19 девять российских разработок. Шесть из них разрабатывает новосибирский центр "Вектор", две – компания Biocad, одну – НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге.