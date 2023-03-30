Астролог объяснила, как родителям поможет гороскоп ребенка

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Анализ индивидуального гороскопа ребенка поможет родителям найти ответы на любые вопросы о нем. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ирина Шалева.

По ее словам, натальная карта станет ключом к пониманию ребенка. В ней прописаны особенности его характера, сильные и слабые стороны, а также способности, которые стоит развивать с детства. Зная это, родители смогут создать условия для будущего успеха ребенка, объяснила Шалева.





Ирина Шалева астролог Личный гороскоп подскажет, каким школьным предметам стоит уделять особое внимание, в какие кружки и спортивные секции лучше отдать детей и даже какие тренер и репетитор идеально им подойдут.

"Ведь часто бывают ситуации, что ребенку нравится заниматься, например, музыкой, и данные для этого у него есть, но из-за неподходящего преподавателя результатов нет", – указала Шалева.⁣⁣ ⁣⁣⠀

У астролога родители могут спросить о причинах поведения детей. В частности, почему ребенок не слушается, ленится и не хочет учиться, часто болеет, по каким причинам у него не складываются отношения со сверстниками. С помощью натальной карты специалист найдет ответы на эти вопросы и поможет понять, как все исправить, отметила эксперт.

Кроме этого, из ее анализа можно узнать, как выстроить с ребенком доверительные отношения и найти с ним общий язык. Также натальная карта подскажет, на чем сделать упор в воспитании детей, добавила Шалева.

Ранее астролог Анастасия Грохотова рассказала, как мотивировать к учебе детей разных знаков зодиака. Например, для ребенка, родившегося под знаком Овна, важна моральная поддержка от близких. В случае с Тельцом хорошо сработают варианты с денежным поощрением за труды.



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