Москвичей предупредили о метели, сильном ветре и гололедице

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

На Москву надвигается метель, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства. По прогнозам синоптиков, после 18:00 и до 01:00 в городе ожидаются ветер с порывами до 17 метров в секунду, снег и гололедица.

Жителей столицы призвали быть предельно внимательными и аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковаться вблизи них. При управлении автомобилем следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на европейской части России на этой неделе ожидается теплая погода. По его словам, в Москве и Санкт-Петербурге температура воздуха будет на 5–6 градусов выше нормы. При этом в конце недели наступит похолодание.

Кроме того, по всей территории европейской части страны прогнозируются небольшие осадки, которые приведут к гололедице. Синоптик добавил, что в столице на этой неделе будет умеренно-спокойная погода, но ветер усилится.

"Из-за того что в Москве прогнозируется снег, то в отдельных районах города будет метель во второй половине дня. Завтра температура воздуха в Москве будет -1... +1, по области – до -3 градусов градусов, в последующем – -3... -1", – цитирует синоптика "Интерфакс".

Ранее метеорологи рассказали, каким ожидается последний месяц зимы в столице. По прогнозам специалистов, морозная погода сохранится и в феврале. Минимальная температура, скорее всего, окажется не ниже -10... -15 градусов.



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