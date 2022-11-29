Онищенко посоветовал регионам России отказаться от массовых мероприятий в Новый год

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Проведение мероприятий по случаю празднования Нового года в российских регионах может привести к росту заболеваемости гриппом. Об этом сообщил академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

"Совсем скоро мы начинаем готовиться к Новому году, и я бы попросил наши региональные власти воздержаться от всякого рода организаций массового празднества", – цитирует специалиста ТАСС.

В прошлые годы, по словам Онищенко, грипп начал распространяться после зимних каникул. Сейчас же рост наблюдается до Нового года, что может привести к еще большему увеличению заболевших в начале 2023 года.

Ранее эксперты спрогнозировали рост заболеваемости гриппом в конце декабря 2022 года – начале января 2023 года. В некоторых субъектах РФ уже зафиксировали повышение эпидемических порогов на 20%.

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский, в свою очередь, назвал три фактора роста заболеваемости гриппом в РФ.

Главным в распространении гриппа в стране является недостаточная вакцинация населения, сообщил он.



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