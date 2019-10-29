Актер Джеймс Макэвой тайно сыграл свадьбу

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Шотландский актер Джеймс МакЭвой тайно женился на своей девушке Лизе Либерати, сообщает "Газета.ру".

Пара познакомилась два года назад во время съемок фильма "Сплит". МакЭвой сыграл в картине главную роль, а его избранница работала помощницей режиссера. В то время актер еще состоял в браке с Энн-Мэри Дафф, однако супруги планировали развод.

Джеймс МакЭвой получил известность по роли профессора Чарльза Ксавьера во франшизе "Люди Икс", а также по фильмам "Грязь", "Особо опасен", "Стекло" и "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф".

Накануне полиция Техаса арестовала звезду сериала "Сверхъестественное" Джареда Падалеки за пьяную драку. Очевидцы сообщают, что актер ударил бармена, а затем накинулся на управляющего заведением. После этого он сцепился со своим приятелем, который пытался его успокоить.

