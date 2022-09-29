На границе с Казахстаном под Астраханью развернут пункт мобилизации

Фото: ТАСС/AP
Временный пункт мобилизации будет развернут на контрольно-пропускном пункте "Караузек" на российско-казахстанской границе, который расположен под Астраханью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Отмечается, что в настоящее время у КПП образовалась многокилометровая очередь из желающих выехать из страны.
"Среди ожидающих выезда – масса мужчин призывного возраста. В пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в ближайшие дни на границе с Казахстаном развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток.
Ранее сообщалось, что повестки на КПП Верхний Ларс на границе России с Грузией будут вручаться всем россиянам, которые подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Как отметили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии, военком республики до 27 сентября имел только список подпадающих под мобилизацию жителей региона.
До этого на КПП Верхний Ларс прибыл бронетранспортер. Пограничники уточнили, что БТР необходим в случае прорыва резервистами пункта пропуска и отъезда из страны без оформления пограничных документов.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
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