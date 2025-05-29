Москвичей предупредили об усилении порывов ветра до 17 метров в секунду

Фото: ТАСС/ЕРА/YURI KOCHETKOV

Усиление порывов ветра до 17 метров в секунду ожидается в некоторых частях Москвы до 21:00 четверга, 29 мая. Об этом предупредили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

В связи с неблагоприятными погодными условиями горожанам настоятельно рекомендуют быть внимательными, находясь на улице, не прятаться под деревьями и не парковать машины рядом с ними.

К настоящему моменту мощные порывы ветра уже повалили несколько деревьев в центре Москвы. В частности, одно упало на проезжую часть на улице Остоженке, а еще одно рухнуло в пешеходной зоне Нескучного сада.

На территории города также действует желтый уровень погодной опасности в связи с 30-градусной жарой. Действие предупреждения продлится до 20:00.

В московском городском транспорте уже третий день подряд бесплатно раздают питьевую воду. Бутылки можно получить на станциях метро, МЦД, городских вокзалах, причалах регулярного речного электротранспорта. Их также могут получить пассажиры экспресс-автобусов "Аэроэкспресса".