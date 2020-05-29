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Москва 24

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Общество

12:06

Подъезд может быть одним из очагов распространения коронавируса – Онищенко

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.

"По моей оценке, подъезд — самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий", – цитирует Онищенко "Парламентская газета".

Он отметил, что в подъездах почти нет инсоляции, поэтому вирус может там сохраняться долго.

"Тут и перила, и кнопки лифта, домофона, а если спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх", – пояснил бывший санитарный врач.

Ранее ученые сообщили, что для эскимосов, чукчей, ненцев и других жителей севера коронавирус может представлять большую опасность, чем для остальных людей. Это связано с дефицитом витамина D, йода и склонностью к злоупотреблению алкоголем.

За последние сутки в России подтвердили 8 572 случая коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. В 3 380 случаях не было клинических проявлений.

COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах страны. На Москву приходится 2 332 выявленных случая, на Московскую область – 773, на Санкт-Петербург – 369.

Все желающие могут бесплатно сдать тест на антитела к COVID-19 в столице

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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