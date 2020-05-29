Ученые рассказали об опасности коронавируса для северных народов

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Для эскимосов, чукчей, ненцев и других жителей севера коронавирус может представлять большую опасность, чем для остальных людей. Такие выводы содержатся в аналитической справке для заседания Арктического совета, подготовленной учеными НИУ ВШЭ, сообщает газета "Известия".

Отмечается, что риск тяжелых и смертельных исходов заболевания увеличивает дефицит витамина D, йода и склонность к злоупотреблению алкоголем. Однако с научной точки зрения влияние каких-либо элементов на течение болезни не подтверждено.

В пользу инфекции играют и социально-экономические факторы, среди которых плохое жилье и неудовлетворительные санитарные условия. Высокая доля работающих вахтовым методом значительно повышает риск межрегиональной передачи вируса.

Один из авторов работы, директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов рассказал, что исследование особенностей распространения и течения болезни в Арктическом регионе основано на известных научных фактах и гипотезах.

По его словам, северные народы преодолевают респираторные заболевания сложнее из-за высокой влажности и низких температур, но немаловажную роль играет и так называемый цивилизационный иммунитет.

При этом такие факторы, как небольшая плотность населения и чрезвычайно низкая температура окружающей среды, напротив сдерживают распространение коронавирусной инфекции в Арктике.

В России выявлен 379 051 случай COVID-19, вылечились 150 993 человека, скончались 4 142.