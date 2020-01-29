Вирусолог предостерег от бесконтрольного приема иммуномодураторов против коронавируса

16:09
Фото: depositphotos/avemario
Бесконтрольный прием иммуномодуляторов для защиты от нового коронавируса, который распространяется в Китае, может повредить человеческому организму. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на доктора биологических наук Виталия Зверева.
"Дело в том, что просто так их [иммуномодуляторы] принимать совершенно неправильно, потому что не каждая иммунная система нуждается в такой стимуляции, можно даже, наоборот, нанести себе вред", – заявил специалист.
По словам Зверева, не стоит также заниматься самолечением. Если у человека есть опасения относительно тех или иных заболеваний, он порекомендовал сначала посетить врача-иммунолога, который способен оценить иммунный статус.
Эксперт также оценил повышенный спрос на медицинские маски в российских аптеках.
"Обычные маски бесполезны как барьерное средство. Здесь скорее подойдут респираторные маски и хирургические, которые изготавливаются из другого материала и где гораздо больше слоев", – заявил Зверев.
Специалист отметил, что маски наиболее актуальны в городском транспорте или местах большого скопления людей.
Вспышка заболеваний новой формой пневмонии была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. За месяц развития эпидемии жертвами коронавируса стали более 130 человек при почти 6 тысячах зараженных.
На данный момент Москва полностью оснащена тест-системами по диагностике коронавируса, которые разработали специалисты Роспотребнадзора. Врачам предложены два средства, которые работают независимо друг от друга и позволяют определить заболевание на ранней стадии.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения вируса в стране. Председателем штаба стала вице-премьер обновленного кабмина Татьяна Голикова.
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