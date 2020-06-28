Глава Комиссии ОП: Голосование в столице проходит в атмосфере максимальной открытости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель Комиссии по образованию и науке Общественной палаты столицы Мария Лазутова назвала фейковыми новости о принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию РФ. По ее словам, до этого появились сообщения, что кого-то принуждают идти и голосовать, передает Агентство "Москва".

"По опыту могу сказать, что такие новости, гуляющие по просторам интернета, не имеют подтверждения. Они фейковые, как говорят сейчас. На днях Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что люди должны голосовать добровольно, их никто к этому не должен принуждать", – объяснила Лазутова. Она подчеркнула, что поддерживает позицию мэра Москвы по данному вопросу.

"Тем, кому не безразлично будущее нашей страны, обязательно проголосуют", – обращает внимание председатель Комиссии по образованию и науке ОП города.

Помимо того, Лазутова добавляет, что голосование в Москве организовано в атмосфере максимальной открытости. Она побывала на нескольких избирательных участках в школе №1467, а также в образовательном комплексе "Юго-Запад".

Подчеркивается, что за соблюдением чистоты голосования следит Общественный штаб, обрабатывающий сведения о вероятных нарушениях в ходе голосования.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно. Поучаствовать в электронном голосовании могут жители Москвы и Нижегородской области. Так, онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировано около 500 тысяч наблюдателей за голосованием.