Главный детский врач Москвы отметил неоспоримое удобство онлайн-голосования

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Главный педиатр Москвы Исмаил Османов считает электронное голосование самым удобным и безопасным в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мне кажется, что электронное голосование является очень удобным форматом, учитывая неспокойное эпидемиологическое время, так как это минимизирует риски заражения, экономит время, также это касается экономии средств", – сказал Османов.

Он отметил, что электронный формат голосования необходимо применять и в будущем. Османов назвал онлайн-голосование надежной процедурой.

Ранее сообщалось, что в России за три дня более 30 миллионов человек приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию, явка составила 28,46%.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Электронное голосование проходит на портале 2020og.ru. Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня.

В России зарегистрировали около 500 тысяч наблюдателей за голосованием. Кроме того, был организован мониторинг готовности комиссии и помещений для проведения голосования. Порядка 21,5 тысячи наблюдателей работают в Москве.

