УИКи уточнили статус 12 тысяч записей в ходе ежедневной сверки

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В участковых комиссиях в результате сверки было уточнено 12 тысяч записей. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, передает Агентство "Москва".

"Участковой комиссией провели работу по проверке регистра электронных голосующих – 1 миллион 50 тысяч – и списка голосующих на участках. В результате этой работы мы внесли в списки голосующих 12 тысяч 537 отметок в отношении граждан, которые записались на дистанционное электронное голосование", – рассказал Ермолов.

По его словам, среди них не было ни одного, кто получил бюллетень на участке по месту жительства.

"Система не допускает двойного голосования. <…> Подобную сверку будем проводить еще раз. Плюс каждый день в отношении всех тех, кто записался на дистанционное электронное голосование, в том числе и 12 тысяч 537 будут обеспечены контролем", – отметил Ермолов.

Он также добавил, что все, кто записался на электронное голосование, будут обеспечены системой дополнительного контроля.

Подобную сверку планируется проводить ежедневно, подчеркнул председатель Мосгоризбиркома.

"Также она будет проведена после окончания электронного голосования 30 июня перед стартом общероссийского голосования", – отметил Ермолов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что систему электронного голосования по поправкам в Конституцию в Москве сделали более мощной. В частности, электронный бюллетень, который раньше оставался на экране 15 минут, теперь остается весь срок голосования.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.