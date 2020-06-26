Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Систему электронного голосования по поправкам в Конституцию в Москве сделали более мощной, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

"С учетом прошлых выборов мы сделали эту систему более мощной, хотя у нас и другие объемы для голосования, количество людей, которые записались, плюс к этому присоединилась Нижегородская область, это тоже дополнительные технические сложности, запись через федеральный портал "Госуслуги" – этого тоже не было", – сказал мэр.

Он напомнил, что электронный бюллетень, который раньше оставался на экране 15 минут, теперь остается весь срок голосования, а ежедневная выверка баз данных исключает нарушение.

"Мы ввели системную работу по выверке всех баз данных – электронных, циковской, уиков и так далее. И эту работу проводим в постоянном режиме, ежедневно и еще потом по итогам, перед 1 июля, полная выверка данных", – сказал Собянин.

Он добавил, что комиссии вручную сверяют списки тех, кто принял участие в онлайн-голосовании. Таким образом, забиваются все базы данных.

"Мы хотели это сделать только 30 июня первоначально – по предложению наблюдателей и Общественной палаты мы делаем ежедневно такую работу. Просто ежедневно сверяем и вычищаем", – подчеркнул мэр.

При малейшем подозрении участники голосования информируются о технических погрешностях, им советуют прийти и проголосовать на участке, добавил он, пообещав бить по рукам всех, кто принуждает голосовать по поправкам в Конституцию в столице.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Волеизъявление возможно как при личном посещении участка, так и дистанционно – в последнем случае необходимо было до 21 июня зарегистрироваться.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.