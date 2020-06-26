Путин может обратиться к россиянам перед общероссийским голосованием

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин может обратиться к россиянам с обращением перед основным днем голосования по поправкам в Конституцию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что в понедельник Путин выступать не будет, однако напомнил, что перед важными голосованиями президент обычно обращается к россиянам.

"Поэтому мы не исключаем, что также будет перед днем голосования обращение", – цитирует Пескова ТАСС.

Голосование по поправкам в Конституцию продлится в период с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Более 10 миллионов россиян приняло участие в голосовании по поправкам в Конституцию 25 июня. Явка в первый день превысила 9,2% от числа голосующих, зарегистрированных в РФ.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

В проведении голосования участвует более 96 тысяч комиссий. В организации голосования сбоев не наблюдалось.

Президент России Владимир Путин отметил, что результаты голосования не должны фальсифицироваться. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить легитимность итога волеизъявления граждан.