Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в первый день превысила 9,2%

12:15
Фото: Агентство "Москва"
Более 10 миллионов россиян приняло участие в голосовании по поправкам в Конституцию 25 июня, сообщает ТАСС. Явка в первый день превысила 9,2% от числа голосующих, зарегистрированных в РФ.
"Число граждан РФ, проголосовавших 25 июня 2020 года, с учетом дистанционного электронного голосования – 10 000 126", – говорится в сообщении.
Голосование по поправкам в Конституцию продлится в период с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.
Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.
В проведении голосования участвует более 96 тысяч комиссий. В организации голосования сбоев не наблюдалось.
Президент России Владимир Путин отметил, что результаты голосования не должны фальсифицироваться. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить легитимность итога волеизъявления граждан.
Итоги первого дня голосования по поправкам в Конституцию проводят в Москве
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