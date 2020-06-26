Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в первый день превысила 9,2%

Фото: Агентство "Москва"

Более 10 миллионов россиян приняло участие в голосовании по поправкам в Конституцию 25 июня, сообщает ТАСС. Явка в первый день превысила 9,2% от числа голосующих, зарегистрированных в РФ.

"Число граждан РФ, проголосовавших 25 июня 2020 года, с учетом дистанционного электронного голосования – 10 000 126", – говорится в сообщении.

Голосование по поправкам в Конституцию продлится в период с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

В проведении голосования участвует более 96 тысяч комиссий. В организации голосования сбоев не наблюдалось.

Президент России Владимир Путин отметил, что результаты голосования не должны фальсифицироваться. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить легитимность итога волеизъявления граждан.