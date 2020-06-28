Явка на голосовании за три дня составила 28,46% – ЦИК

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России за три дня более 30 миллионов человек приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию, явка составила 28,46%, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"По оперативным данным, за три дня проведения голосования на территории РФ, в том числе с учетом дистанционного электронного голосования, проголосовало 30 917 512 граждан, явка – 28,46%", – цитирует ТАСС слова Памфиловой.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

В России зарегистрировали около 500 тысяч наблюдателей за голосованием. Кроме того, был организован мониторинг готовности комиссии и помещений для проведения голосования. Порядка 21,5 тысячи наблюдателей работают в Москве.

