Эксперты оценили соблюдение мер санитарной безопасности на участках № 2556 и 2557

16:04
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Начальник отдела посольства Республики Бенин Смаила Рауфу Муссе оценил меры санитарной безопасности на столичных участках для голосования № 2556 и 2557. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Мы посетили три участка для голосования: № 2856, 2556, 2557. Нам показали весь процесс, мы смогли увидеть все во всех деталях. <...> Хотелось бы отметить, что все меры безопасности, в связи с сложившейся ситуацией, соблюдены", – отметил Муссе.
Он добавил, что при входе на участок у них измерили температуру, дали перчатки и маски, везде соблюдается соцдистанция 1,5 метра, уточнил Муссе. Он также отметил, что для людей с повышенной температурой оборудована отдельная комната, где они смогут проголосовать. По его словам, процесс голосования организован на хорошем уровне.
Представитель компании Acteon RH Алексис Парментье в свою очередь отметил, что члены комиссии подробно рассказали и показали им весь процесс голосования, а также объяснили, как будет происходить подсчет голосов 1 июля.
"Весь процесс организован хорошо, слаженно. Также хотелось бы отметить, что пускают только одного избирателя на сам участок для голосования, можно сказать, что все меры безопасности соблюдены. <...> Каждый человек голосует в кабине, где мы не можем видеть, куда он поставил галочку, дальнейшие выводы мы будем отмечать в конечном протоколе", – пояснил Парментье.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит в период с 25 июня по 1 июля. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.
Где можно проголосовать по поправкам в Конституцию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: