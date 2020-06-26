Эксперты оценили соблюдение мер санитарной безопасности на участках № 2556 и 2557

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Начальник отдела посольства Республики Бенин Смаила Рауфу Муссе оценил меры санитарной безопасности на столичных участках для голосования № 2556 и 2557. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мы посетили три участка для голосования: № 2856, 2556, 2557. Нам показали весь процесс, мы смогли увидеть все во всех деталях. <...> Хотелось бы отметить, что все меры безопасности, в связи с сложившейся ситуацией, соблюдены", – отметил Муссе.

Он добавил, что при входе на участок у них измерили температуру, дали перчатки и маски, везде соблюдается соцдистанция 1,5 метра, уточнил Муссе. Он также отметил, что для людей с повышенной температурой оборудована отдельная комната, где они смогут проголосовать. По его словам, процесс голосования организован на хорошем уровне.

Представитель компании Acteon RH Алексис Парментье в свою очередь отметил, что члены комиссии подробно рассказали и показали им весь процесс голосования, а также объяснили, как будет происходить подсчет голосов 1 июля.

"Весь процесс организован хорошо, слаженно. Также хотелось бы отметить, что пускают только одного избирателя на сам участок для голосования, можно сказать, что все меры безопасности соблюдены. <...> Каждый человек голосует в кабине, где мы не можем видеть, куда он поставил галочку, дальнейшие выводы мы будем отмечать в конечном протоколе", – пояснил Парментье.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит в период с 25 июня по 1 июля. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

