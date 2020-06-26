Более 390,3 тысячи человек стали первыми победителями программы "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице подвели итоги первого розыгрыша программы "Миллион призов". В первый день победил 390 341 человек. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, с 2 июля участники смогут потратить выигрышные баллы на благотворительность. Так, все желающие смогут помочь фондам "Спешите делать добро!", "Женщины за жизнь", "Со-единение", "Котодетки" и другим.

Сертификаты можно получить в дни проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ. Принять участие в программе могут проголосовавшие на участках (или на дому) горожане, а также те, кто решил голосовать в электронном виде.

Во время офлайн-голосования гражданин получит сертификат с уникальным номером, а для регистрации нужно направить его в СМС-сообщении на номер 7377.

Каждый день компьютер методом случайного отбора будет определять победителей, которые получат СМС с результатами розыгрыша и уникальным кодом. Его нужно будет ввести в специальное поле на странице программы. Победителям станут доступны специальные баллы, которые можно будет обменять на призы.

Призовыми сертификатами можно будет воспользоваться до конца текущего года.

