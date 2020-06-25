Сертификаты программы "Миллион призов" будут действовать до конца года

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Победители программы "Миллион призов" смогут воспользоваться призовыми сертификатами до конца текущего года, сообщил представитель проекта "Активный гражданин" Александр Пищелко.

"Победители определяются компьютером методом случайного отбора случайных чисел. Победители смогут активировать коды до 26 июля включительно, и до 31 декабря можно использовать эти призовые баллы на различные поощрения", – сказал Александр Пищелко.

Президент МТПП Владимир Платонов ранее сообщил о старте программы. Первый розыгрыш сертификатов состоится 25 июня в 22:00.

Ранее сообщалось, что участники программы "Миллион призов" с 1 июля смогут отдать баллы, полученные в качестве приза, на благотворительность. Так, помощь можно оказать фондам "Спешите делать добро!", "Женщины за жизнь", "Со-единение", "Котодетки". Список организаций будет пополняться.

Сертификаты будут выдаваться в дни проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ – с 25 июня по 1 июля. Стать участниками программы смогут проголосовавшие на избирательных участках (или на дому) горожане, а также те, кто выбрал электронный вид голосования.

Во время офлайн-голосования гражданин получит сертификат с уникальным номером, а для регистрации нужно направить его в СМС-сообщении на номер 7377. Тем, кто проголосует онлайн, 24 июня отправят сообщение с уникальным номером.

Каждый день компьютер методом случайного отбора будет определять победителей, которые получат СМС с результатами розыгрыша и уникальным кодом. Его нужно будет ввести в специальное поле на странице программы. Победителям станут доступны специальные баллы, которые можно будет обменять на призы.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Волеизъявление возможно как при личном посещении участка, так и дистанционно. Для удаленного голосования требовалось до 21 июня подать заявление.