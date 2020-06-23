В программу "Миллион призов" вошли 13 некоммерческих организаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники программы "Миллион призов" с 1 июля смогут отдать баллы, полученные в качестве приза, на благотворительность. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, к программе присоединится 13 некоммерческих организаций (НКО).

"Например, можно помочь таким фондам, как "Спешите делать добро!" и "Женщины за жизнь". Кроме того, москвичам предложат направить свои баллы фонду поддержки слепоглухих людей "Со-единение" и фонду помощи бездомным животным "Котодетки". Список организаций будет пополняться", – говорится в сообщении.

Всего в рамках программы для горожан подготовили два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов. Один балл будет равен одному рублю.

Сертификаты будут выдаваться в дни проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ – с 25 июня по 1 июля. Стать участниками программы смогут проголосовавшие на избирательных участках (или на дому) горожане, а также те, кто выбрал электронный вид голосования.

Во время офлайн-голосования гражданин получит сертификат с уникальным номером, а для регистрации нужно направить его в СМС-сообщении на номер 7377. Тем, кто проголосует онлайн, 24 июня отправят сообщение с уникальным номером.

Каждый день компьютер методом случайного отбора будет определять победителей, которые получат СМС с результатами розыгрыша и уникальным кодом. Его нужно будет ввести в специальное поле на странице программы "Миллион призов". Победителям станут доступны специальные баллы, которые можно будет обменять на призы.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

