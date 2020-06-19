"Миллион призов": более 5 000 торговых точек в Москве готовит подарки для жителей столицы

С 25 июня по 1 июля жители Москвы смогут получить бонусы и подарки от городских предприятий торговли, кафе, ресторанов и других столичных заведений. К программе "Миллион призов" присоединилось почти 80 компаний. Рассказываем, как поучаствовать в розыгрыше и какие подарки можно получить.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Принять участие может каждый

Программа "Миллион призов" была запущена в рамках проекта "Активный гражданин", организована она Московской торгово-промышленной палатой и правительством Москвы. Ее участником может стать любой житель столицы, принявший участие в голосовании по вопросу изменений в Конституцию РФ в Москве с 25 июня по 1 июля.

Для участников программы предусмотрено два миллиона призов в размере от 1 000 до 4 000 баллов (1 балл равен 1 рублю). Их можно будет обменять на скидки и бонусы партнеров программы до 31 декабря 2020 года. Москвичи смогут использовать их в кафе, ресторанах, аптеках, крупных торговых сетях или обменять на городские поощрения (например, пополнить карту "Тройка", получить билет в кино, театр или музей). Розыгрыш призов будет происходить ежедневно с 25 июня по 2 июля.

Приятные подарки жителям столицы сделают порядка 80 компаний, которые уже подтвердили свое участие в программе "Миллион призов". Это более пяти тысяч торговых точек по всей Москве. Среди них предприятия торговли и общественного питания, в том числе "Мираторг", "Комус", "Шоколадница", "Му-му", "Детский мир" и другие.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сертификаты на покупки, обед в ресторане и бесплатный поход в музей

Пресс-служба компании "Мираторг" сообщила Москве 24, что в рамках программы для пользователей приложения "Активный гражданин" компания предоставляет сертификаты номиналом 1 000 рублей. Ими можно будет воспользоваться при покупках в магазинах сети. Также для каждого участника акции будет предоставлена специальная скидка 3% и карта лояльности с предначисленными бонусами.





пресс-служба розничной сети "Мираторг" Сертификаты получат все пользователи приложения, показав код на кассе. Потратить их можно до 31 декабря 2020 года.

В программе "Миллион призов" планирует поучаствовать и сеть кофеен "Шоколадница". "Это будет специальный промокод, по которому гражданин сможет прийти к нам в кафе, расположенное на территории Москвы, и сделать заказ. Купон даст скидку на 1 000 рублей. Если заказ будет на меньшую сумму, то купон погасится сразу, делить его на части нельзя", – сообщила Москве 24 руководитель направления по коммуникациям ГК "Шоколадница" Валерия Сливка.





Валерия Сливка руководитель направления по коммуникациям ГК "Шоколадница" В дополнение к предъявленному промокоду можно получить напиток с собой из специального меню – американо, латте, капучино, фильтр-кофе, черный или зеленый чай, клюквенный морс.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Призеры, выбравшие компанию "Комус", в качестве бонусов получат карту на скидку от 1 000 до 4 000 рублей, которой смогут воспользоваться до конца года. "Комус" может предложить "счастливчику" подобрать для себя все необходимое – начиная от компьютерной техники и мобильных девайсов, заканчивая товарами для творчества и спорта", – рассказали представители компании.





пресс-служба компании "Комус" Продукты питания и товары для домашних питомцев, средства индивидуальной защиты и хозтовары, мебель и бытовая техника – это лишь небольшой список категорий товаров, которые благодаря акции "Миллион призов" может приобрести участник в одном месте.

Особые льготы и бесплатные входные билеты будут предоставлены и столичными музеями. Музей Константина Паустовского приготовил специальные льготы для семейной аудитории, а музей Сергея Есенина будет рад видеть победителей розыгрыша на своих мероприятиях и мастер-классах. Подробности появятся на сайтах городских музеев в ближайшее время.





Светлана Шетракова директор музея Есенина Нашими подарками будут в первую очередь мероприятия юбилейного есенинского года: как экскурсионные туры в музее, так и нестандартные самокатные, автобусные и пешеходные экскурсии по любимой Москве. Каждый, кто станет победителем, безусловно, получит льготный билет на участие во всех наших мероприятиях.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Как получить призы

Стать участником программы можно как проголосовавшим на избирательных участках (или на дому), так и тем, кто голосовал онлайн. Каждому зарегистрированному участнику онлайн-голосования после того, как он оставит свой голос, придет сообщение с уникальным номером. Сообщение будет отправлено на номер телефона, который указан в личном кабинете.

Если вы голосуете на избирательном участке или дома, то вам выдадут сертификат с уникальным номером. Эти цифры необходимо будет отправить по СМС на номер 7377.

Победители будут выбраны с помощью компьютера методом случайного отбора. Счастливчики получат СМС с результатами и уникальным кодом. Этот код нужно будет ввести в поле "Активировать" на странице программы "Миллион призов". Баллы, которые получат победители, можно поменять на поощрения с 26 июня по 31 декабря 2020 года.

