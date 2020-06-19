"Миллион призов": более 5 000 торговых точек в Москве готовит подарки для жителей столицы

С 25 июня по 1 июля жители Москвы смогут получить бонусы и подарки от городских предприятий торговли, кафе, ресторанов и других столичных заведений. К программе "Миллион призов" присоединилось почти 80 компаний. Рассказываем, как поучаствовать в розыгрыше и какие подарки можно получить.
Принять участие может каждый
Программа "Миллион призов" была запущена в рамках проекта "Активный гражданин", организована она Московской торгово-промышленной палатой и правительством Москвы. Ее участником может стать любой житель столицы, принявший участие в голосовании по вопросу изменений в Конституцию РФ в Москве с 25 июня по 1 июля.
Для участников программы предусмотрено два миллиона призов в размере от 1 000 до 4 000 баллов (1 балл равен 1 рублю). Их можно будет обменять на скидки и бонусы партнеров программы до 31 декабря 2020 года. Москвичи смогут использовать их в кафе, ресторанах, аптеках, крупных торговых сетях или обменять на городские поощрения (например, пополнить карту "Тройка", получить билет в кино, театр или музей). Розыгрыш призов будет происходить ежедневно с 25 июня по 2 июля.
Приятные подарки жителям столицы сделают порядка 80 компаний, которые уже подтвердили свое участие в программе "Миллион призов". Это более пяти тысяч торговых точек по всей Москве. Среди них предприятия торговли и общественного питания, в том числе "Мираторг", "Комус", "Шоколадница", "Му-му", "Детский мир" и другие.
Сертификаты на покупки, обед в ресторане и бесплатный поход в музей
Пресс-служба компании "Мираторг" сообщила Москве 24, что в рамках программы для пользователей приложения "Активный гражданин" компания предоставляет сертификаты номиналом 1 000 рублей. Ими можно будет воспользоваться при покупках в магазинах сети. Также для каждого участника акции будет предоставлена специальная скидка 3% и карта лояльности с предначисленными бонусами.
В программе "Миллион призов" планирует поучаствовать и сеть кофеен "Шоколадница". "Это будет специальный промокод, по которому гражданин сможет прийти к нам в кафе, расположенное на территории Москвы, и сделать заказ. Купон даст скидку на 1 000 рублей. Если заказ будет на меньшую сумму, то купон погасится сразу, делить его на части нельзя", – сообщила Москве 24 руководитель направления по коммуникациям ГК "Шоколадница" Валерия Сливка.
Призеры, выбравшие компанию "Комус", в качестве бонусов получат карту на скидку от 1 000 до 4 000 рублей, которой смогут воспользоваться до конца года. "Комус" может предложить "счастливчику" подобрать для себя все необходимое – начиная от компьютерной техники и мобильных девайсов, заканчивая товарами для творчества и спорта", – рассказали представители компании.
Особые льготы и бесплатные входные билеты будут предоставлены и столичными музеями. Музей Константина Паустовского приготовил специальные льготы для семейной аудитории, а музей Сергея Есенина будет рад видеть победителей розыгрыша на своих мероприятиях и мастер-классах. Подробности появятся на сайтах городских музеев в ближайшее время.
Как получить призы
Стать участником программы можно как проголосовавшим на избирательных участках (или на дому), так и тем, кто голосовал онлайн. Каждому зарегистрированному участнику онлайн-голосования после того, как он оставит свой голос, придет сообщение с уникальным номером. Сообщение будет отправлено на номер телефона, который указан в личном кабинете.
Если вы голосуете на избирательном участке или дома, то вам выдадут сертификат с уникальным номером. Эти цифры необходимо будет отправить по СМС на номер 7377.
Победители будут выбраны с помощью компьютера методом случайного отбора. Счастливчики получат СМС с результатами и уникальным кодом. Этот код нужно будет ввести в поле "Активировать" на странице программы "Миллион призов". Баллы, которые получат победители, можно поменять на поощрения с 26 июня по 31 декабря 2020 года.