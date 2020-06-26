Эксперты отметили высокий уровень организации на участке голосования № 2153

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Председатель Ассоциации содействия и развития молодежи Афганистана Мохаммад Тамим Эхлас рассказал о высоком уровне организации на участке для голосования № 2153, сообщает Агентство "Москва".

Он отметил, что на нем обеспечено соблюдение норм санитарной безопасности. Эхлас заявил, что процесс голосования соответствует нормам, принятым в международных отношениях.

"Это второй участок, который я посещаю. Сам институт выборов – это главный элемент настоящего демократического общества. То, что я вижу, на высшем уровне организовано", – отметил Эхлас.

Он добавил, что поправки в Конституцию РФ необходимы для укрепления государства. Эхлас подчеркнул важность обеспечения социальных гарантий, суверенитета страны и ее экономического развития, которые закрепляются в изменениях основного закона.

"С моей точки зрения, каждое государство имеет право укрепиться. В основном законе должны быть зафиксированы все права и обязанности граждан. Самое основное из них – это улучшение жизни людей", – подчеркнул Эхлас.

Он отметил участие молодежи в процессе организации голосования. Эхлас считает, что наличие студентов и волонтеров – это позитивное явление.

Доступность участка для участников голосования оценил и консультант Союза Африканских дипломатов в России, сотрудник посольства Замбии Ангесса Дуга Чала.

"В настоящее время мы побывали на двух участках. И я хочу отметить, что участок полностью доступен для участников голосования. Люди осознают и понимают, что такое процесс голосования и его порядок. Они выражают свое мнение и свои демократические права", – сказал Чала.

Он также отметил высокий уровень организации соблюдения санитарных норм на участке. Чала подчеркнул, что Россия подает положительный пример того, как нужно проводить голосование во время пандемии коронавируса.

"Как известно, сейчас мир сталкивается с очень серьезной проблемой пандемии, и в России процесс голосования был отложен на некоторое время в связи с вирусом. Но, как мы смогли убедиться, люди приходят на участки с масками и перчатками, либо им выдают их на участках. Мне кажется, все устроено на высоком уровне", – заявил Чала.

Эксперт добавил, что вследствие проведения голосования люди не будут чувствовать себя ущемленными, а демократические процедуры будут соблюдены.

"Ситуация необычная для международной избирательной практики. Интересно посмотреть, как люди соблюдают все меры предосторожности. Я очень много узнаю в процессе наблюдения, в избирательном процессе в новых условиях", – отметил Чала.

Согласно данным на 10:20, общая явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию составила 52,5%. Всего в Москве и Нижегородской области проголосовало более 618 тысяч человек.

Всего же на территории России явка в первый день превысила 9,2%. В голосовании приняли участие более 10 миллионов россиян.

Голосование по поправкам в Конституцию продлится в период с 25 июня по 1 июля. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.